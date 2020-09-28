Погибший в Ан-26 офицер за минуты до гибели писал 7-летней дочке

28-летний штурман Алексей Остапенко, который погиб в катастрофе Ан-26 в Чугуеве, за несколько минут до гибели переписывался в телефоне со своей 7-летней дочкой.

Об этом в сюжете ТСН рассказала жена погибшего офицера Елена Остапенко. Девочка успокаивала маму, когда мужчина перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала Остапенко.

Переписка Остапенко с дочкой Скриншот

Переписка Остапенко с дочкой Скриншот

В опубликованных скриншотах переписки показано, что девочка писала отцу: "папа, ты живой? Тут упал самолет".

По словам жены, муж после этого трагического полета должен был получить квалификацию первого класса. Она добавила, что ее супруг жил своей работой и знал, как ее делать.

Остапенко с дочкой и женой Скриншот

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – вспоминала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован полный список курсантов и офицеров из Ан-26.