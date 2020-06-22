Погибший при задержании в Днепре полицейский стал оперативником всего за неделю до трагедии

Коллеги полицейского Дарвина Потуданского, который погиб при задержании преступника в Днепре, рассказали о том, каким запомнили сослуживца. По их словам, он был отличным, жизнерадостным другом.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, Дарвин Потуданский попал в Шевченковское отделение полиции Днепра в августе 2014 года – после службы в армии и работы тренером в юношеской спортивной школе. С 2015 года он работал инспектором сектора профессиональной подготовки кадрового обеспечения, а в 2020 – всего за неделю до трагедии – решил вернуться к работе оперативника.

Коллеги Дарвина Потуданского поделились воспоминаниями о нем Отдел коммуникации Национальной полиции Украины

"Дарвин только пришел к уголовный розыск Шевченковского отделения полиции, а мне уже казалось, что он всегда работал в нашем коллективе. Говорил, что хочет работать на земле. Много тренировался, потому что в будущем мечтал стать сотрудником подразделения КОРД. Дарвин был надежным напарником, я с ним чувствовал себя в безопасности", – рассказал полицейский Богдан Черепий, на руках у которого и погиб Дарвин.

По словам близкого друга полицейского, Дениса Черепа, тот всегда был готов прийти на помощь, а в жизни хотел быть счастливым в кругу семьи, построить карьеру и много путешествовать.

"Он мечтал о светлом будущем и имел много целей в жизни. Ценил свою семью, родных и друзей. С детства занимался спортом, любил природу, горы. Путешествия, семья, карьера – такими были его мечты на ближайшее будущее", – рассказал Денис.

Коллеги Дарвина Потуданского поделились воспоминаниями о нем Отдел коммуникации Национальной полиции Украины

Коллега Дарвина Яна некогда проходила с ним первичную профессиональную подготовку. Ей полицейский запомнился хорошим другом, который всегда мог подбодрить.

"В моих воспоминаниях Дарвин всегда останется хорошим другом, который всегда подбодрит и пошутит. Он никогда не пройдет молча, если увидит, что ты в плохом настроении. Теплые воспоминания от полугода нашего совместного обучения останутся в моей памяти навсегда", – поделилась она.

Коллеги Дарвина Потуданского поделились воспоминаниями о нем Отдел коммуникации Национальной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре задержали мужчину, который выстрелил в оперативного сотрудника Шевченковского отделения полиции. От полученных травм 30-летний милиционер Дарвин Потуданский скончался на месте.