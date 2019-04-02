Хотел жениться и защищать Украину: что известно об убитом "евробляхой" нацгвардейце

23-летний нацгвардеец Виталий Флоря погиб в Одессе, когда нес службу с двумя товарищами. OPEL на еврономерах промчался на желтый свет и столкнулся с другим авто. На скорости машина вылетела на тротуар, где как раз находились трое мужчин. Виталий погиб на месте, двое других военнослужащих отправлены в больницу с серьезными травмами.

В понедельник, 1 апреля, родные Виталия забрали его тело из Одессы, а на вторник намечены похороны. Парня похоронят в его родном селе Новосельском. Подробнее о нацгвардейце и смертельном ДТП – в материале OBOZREVATEL.

Много времени проводил в церкви

В селе Новосельское – траур. Многие жители придут попрощаться с молодым нацгвардейцем Виталием Флорей.

"Мы сначала даже не поняли, что это именно он погиб. Потому что в селе его все знают как Аркадия, его так крестили в церкви. А Виталий он лишь по документам", – рассказала OBOZREVATEL родственница семьи в сельсовете.

Виталий фотографировал первые дни своей службы Instagram Виталия Флори

Не поверил сначала в смерть Виталия и местный батюшка, отец Петр. "Мама его ночью мне позвонила, я подумал, что кто-то меня так обманывает. Ответил, что не верю и положил трубку. Набрал Виталия, гудки идут, а трубку никто не берет. А потом уже связался со мной старший брат его и подтвердил эту горькую новость", – говорит батюшка.

Виталий Флоря вырос в многодетной семье, кроме него, у родителей есть еще два сына и дочь.

"Знаете, когда его мама была беременна Виталием, то врачи ей посоветовали сделать аборт, сказали, что сын не будет здоровым. Она пришла ко мне советоваться. Я ей тогда сказал – молись. Она молилась и родила сына, все с ним было нормально", – отметил отец Петр.

Виталий Флоря Instagram Виталия Флори

Родители Виталия – скромные труженики. Мама работала бухгалтером в колхозе, а потом на местной станции "Юного натуралиста". А отец – охранник на этой же станции, ранее он служил в Афганистане.

"Они всю жизнь работают и получают мизерную зарплату. Но смогли вырастить хорошего, доброго и отзывчивого сына, который верил в Бога. Простите, не могу говорить", – расстраивается знакомая семьи Нелли.

Instagram Виталия Флори

Все братья и сестра Виталия – верующие, всегда помогали батюшке в церкви.

"Больше всех помогал мне в алтаре Виталий, он почти все время проводил в церкви. Сестра его пела в хоре. Братья тоже тут были. Они в церкви находили успокоение. Виталий даже когда из армии в отпуск приходил, то почти все время тут у меня был, и на утренней службе, и на вечерней. Говорил, что служить осталось полгода, как вернется сразу придет в церковь. Незадолго до его гибели мы с ним говорили по телефону, он советовался со мной как ему поститься в армии, там же свое питание. Я ему тогда сказал, главное причащайся. Он как раз 30-го вечером должен был причаститься. И вот такое произошло", – говорит священник.

Instagram Виталия Флори

До армии Виталий учился в техникуме в Измаиле, собирался стать плотником. "Он хотел пойти в армию. Его старший брат служит на контракте, и Виталий говорил, что хочет пойти защищать свою землю", – говорит нам родственница в сельсовете.

Instagram Виталия Флори

Старший брат Виталия, Сергей рассказал OBOZREVATEL, что после армии Виталий хотел заработать денег и сделать ремонт в родительском доме.

"После армии брат хотел поехать за границу и заработать денег. Планировал сделать ремонт в родительском доме. Он у нас младший, а по закону дом родителей остается младшему брату. У него была девушка в Одессе, с которой он встречался, хотел жениться", – с болью вспоминает Сергей.

Пинал ногами и хотел забрать оружие

Суд в понедельник, 1 апреля, арестовал водителя OPEL на еврономерах, который стала причиной ДТП и гибели нацгвардейца. Как сказали в суде, этот водитель проехал на желтый свет.

"Так, подозреваемый, осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями. От удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди", – говорится в сообщении суда.

На месте ДТП

Также в сети появилось видео последствий этой аварии. После ДТП тела ребят лежали на тротуаре. Неожиданно к ним подскочил мужчина в синей куртке и стал пинать их ногами. Свидетель, женщина в белом пальто, сумела отогнать напавшего, который еще и хотел украсть табельное оружие.

Им оказался 37-летний одессит Максим Путилин, ранее судимый. Он сейчас отбывает условный срок. Полиция его задержала, возможно, теперь вместо условного срока он сядет в тюрьму.

Максим Путилин Думская

Судя по его страничкам в соцсетях, Путилин не так давно женился. У него есть брат, который работает поваром в одном из ресторанов.

Максим Путилин ВКонтакте Максима Путилина

ВКонтакте Максима Путилина

ВКонтакте Максима Путилина

Сам же Путилин занимается строительными работами. И увлекается православием. На одной из его страничек много постов о вере, а в друзьях есть даже священники.

В полиции он заявил, что якобы незадолго до аварии нацгвардейцы сделали ему замечание за поведение на улице.

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