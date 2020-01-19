Погибший экипаж самолета МАУ коллеги встретили на коленях: трогательные фото

В воскресение, 19 января, в киевском аэропорту "Борисполь" собрались сотни украинцев, которые встречали борт с телами земляков, трагически погибших в катастрофе самолета Boeing 737 МАУ в Иране.

Церемония памяти прошла у правого выхода из терминала В (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Незадолго до ее начала, чтобы попрощаться с погибшими 9 членами экипажа и двумя пассажирами рокового рейса, стали собираться их коллеги и родственники.

Люди направились к терминалу аэропорта с цветами в руках.

При этом когда гробы, завернутые во флаг Украины, начали выносить из самолета и погружать в катафалки, многие коллеги погибшего экипажа компании "Международные авиалинии Украины" стали на колени.

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

Прощание с погибшими украинцами

Прощание с погибшими украинцами

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами Укринформ

Прощание с погибшими украинцами 24 канал

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

Прощание с погибшими украинцами Скриншот с видео

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