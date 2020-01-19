Погибший экипаж самолета МАУ коллеги встретили на коленях: трогательные фото

В воскресение, 19 января, в киевском аэропорту "Борисполь" собрались сотни украинцев, которые встречали борт с телами земляков, трагически погибших в катастрофе самолета Boeing 737 МАУ в Иране.
Церемония памяти прошла у правого выхода из терминала В (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Незадолго до ее начала, чтобы попрощаться с погибшими 9 членами экипажа и двумя пассажирами рокового рейса, стали собираться их коллеги и родственники.
Люди направились к терминалу аэропорта с цветами в руках.
При этом когда гробы, завернутые во флаг Украины, начали выносить из самолета и погружать в катафалки, многие коллеги погибшего экипажа компании "Международные авиалинии Украины" стали на колени.
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Прощание с погибшими украинцами
Прощание с погибшими украинцами
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
Укринформ
Прощание с погибшими украинцами
24 канал
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Прощание с погибшими украинцами
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране (Иран).
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