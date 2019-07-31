"Погибнет все": Россию обвинили в катастрофе в Крыму

Отсутствие воды в аннексированном Крыму, вопрос о котором оккупационные власти полуострова решать не спешат, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

Об этом идет речь в программе журналиста Виталия Портникова для "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прогнозы для Крыма неутешительны – такими же засушливыми, как 2019-й, могут быть и следующие два года. Из-за нехватки воды для орошения полей и скудных осадков степным районам Крыма грозит засоление почвы, что ставит под угрозу ее сельскохозяйственное использование", – отметил Портников.

Северо-Крымский канал, по которому шла вода из Днепра Крым.Реалии

К обсуждению присоединились лидер партии "Сила права" Андрей Сенченко и журналист Александр Янковский.

Так, по словам Янковского, в Крыму около двух миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В лучшие времена орошение покрывало около 400 тысяч гектаров, сейчас же из 400 тысяч осталось от 14-ти до 17-ти, в зависимости от года.

"И мы видим, что сельское хозяйство не является приоритетом для российских чиновников, которые сейчас де-факто контролируют территорию Крыма, так же, как и самозанятость населения. Если сравнивать с 2013 годом, тогда в Крыму было порядка 400 тысяч частных индивидуальных предпринимателей, то сейчас субъектов малого бизнеса стало в 10 раз меньше. Это говорит о том, что люди инициативные, которые сами зарабатывают себе на жизнь, просто-напросто не нужны России. Есть какой-то минимальный набор продуктов, который там могут производить, а все остальное проще завезти", – возмутился он.

Вода в Крыму Крым.Реалии

Сенченко же в свою очередь отметил, что из-за бездействия оккупационных властей сельское хозяйство Крыма неминуемо погибнет.

"И восточного, и северного. Оно практически прекратит свое существование до завершения деоккупации Крыма. Мы можем как угодно обсуждать планы перекинуть реки туда или сюда, но вопрос воды они решить не смогут. Единственное решение – это уйти из Крыма и восстановить там украинскую власть, тогда будет вода и все остальное", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма подняли панику из-за слов спикера Госсовета РК Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

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