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"Погибнет все": Россию обвинили в катастрофе в Крыму

2.3т Читать материал на украинском

Отсутствие воды в аннексированном Крыму, вопрос о котором оккупационные власти полуострова решать не спешат, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

Об этом идет речь в программе журналиста Виталия Портникова для "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прогнозы для Крыма неутешительны – такими же засушливыми, как 2019-й, могут быть и следующие два года. Из-за нехватки воды для орошения полей и скудных осадков степным районам Крыма грозит засоление почвы, что ставит под угрозу ее сельскохозяйственное использование", – отметил Портников.

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Северо-Крымский канал, по которому шла вода из Днепра

Северо-Крымский канал, по которому шла вода из Днепра

Крым.Реалии

К обсуждению присоединились лидер партии "Сила права" Андрей Сенченко и журналист Александр Янковский.

Так, по словам Янковского, в Крыму около двух миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В лучшие времена орошение покрывало около 400 тысяч гектаров, сейчас же из 400 тысяч осталось от 14-ти до 17-ти, в зависимости от года.

"И мы видим, что сельское хозяйство не является приоритетом для российских чиновников, которые сейчас де-факто контролируют территорию Крыма, так же, как и самозанятость населения. Если сравнивать с 2013 годом, тогда в Крыму было порядка 400 тысяч частных индивидуальных предпринимателей, то сейчас субъектов малого бизнеса стало в 10 раз меньше. Это говорит о том, что люди инициативные, которые сами зарабатывают себе на жизнь, просто-напросто не нужны России. Есть какой-то минимальный набор продуктов, который там могут производить, а все остальное проще завезти", – возмутился он.

Вода в Крыму

Вода в Крыму

Крым.Реалии

Сенченко же в свою очередь отметил, что из-за бездействия оккупационных властей сельское хозяйство Крыма неминуемо погибнет.

"И восточного, и северного. Оно практически прекратит свое существование до завершения деоккупации Крыма. Мы можем как угодно обсуждать планы перекинуть реки туда или сюда, но вопрос воды они решить не смогут. Единственное решение это уйти из Крыма и восстановить там украинскую власть, тогда будет вода и все остальное", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма подняли панику из-за слов спикера Госсовета РК Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Виталий Портников Андрей Сенченко
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Партия "Сила права"
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
так был потоп недавно.или нет .вы уе6ки определитесь.
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3
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
ПУСТЬ ГИБНЕТ ХЕР С НИМ , ЭТА ПОМОЙКА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ НИ ДЛЯ КОГО
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0
4
Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Петрова Ольга, та х у й тебе в три дырки
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2
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