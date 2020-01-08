Канада отреагировала на авиакатастрофу самолета МАУ

Официальная Канада проинформирована о крушении украинского Boeing 737 в Иране авиакомпании МАУ, в которой погибло 63 канадца, однако из-за разницы во времени официальный комментарий будет позже.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в посольстве Канады в Украине. Напомним, разница во времени между Украиной и канадской столицей Оттава составляет минус 7 часов от киевского времени.

Авиакатастрофа самолета МАУ Корреспондент.нет

"Всю информацию мы получаем от украинского правительства и Министерства иностранных дел. Оттава в курсе, но из-за разницы во времени официальный комментарий будет позже. Мы знаем ровно столько, сколько знает вся Украина", – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Как сообщает агентство Tasnim, самолет направлялся в Киев. СМИ уточняют, что Boeing 737 потерпел крушение из-за технических проблем у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. В авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

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