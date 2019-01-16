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"Погибали в страшных муках и страданиях": в РПЦ рассказали о смертельном проклятии

1.6тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь наместника Киево-Печерской лавры Павла Виктория связала смерть главы Ривненской области Василия Червония с приездом в Украину патриарха Кирилла.

Она вспомнила этот случай, комментируя заявление митрополита о его проклятиях, после которых гибли люди, передает "Говорит Москва".

"Был такой случай еще раньше, когда патриарх приезжал в Украину. Губернатор Ривненской области Червоний сказал: "Только через мой труп". Он сказал, что патриарх сюда не приедет. И накануне за день до приезда Червоний пошел с друзьями на озеро, начался дождь, и его поразила молния. Именно его одного. Он умер. На следующий день приехал патриарх", - отметила Виктория.

По ее словам, если взять историю, то люди, которые против Бога и против церкви, умирали и погибали в страшных муках и страданиях.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел

Наместник Киево-Печерской лавры Павел

Lifter

Виктория уточнила, что история о смерти мастеров непридуманная.

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"Это еще поначалу, как только заезжали в лавру. Мастера не хотели освобождать корпус, они там ничего не делали. Их просили освободить, а они оскорбляли, грубили всем. Когда уже чаша терпения была переполнена, он просто пришел и сказал, что если вы не уйдете, вы умрете. Как-то так случилось, что они умерли. Но это ж не он их убил конкретно, это шло от Бога. Там проблема была не в том, что проклял, а в том, что эти люди дерзили против Бога и против всего", - заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре.

Позже полиция задержала мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге здания Киево-Печерской лавры.

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Тег
Киево-Печерская лавра
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Мир Миру
Мир Миру
Виходячи із логіки намісника Києво-Печерської лаври Павла, йому слід злякатись, бо пожежа, що виникла на території лаври 2 дні тому - це ЗНАК гніва Божого на нього за його прокльони.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, тож нехай припиняє будувати своє Чорнокнижжя, бо Господь - то Любов.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Сектанты кацапские, а как на счёт того, что Бог есть Любовь? Это вам слуги дьявола не известно!
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Медведь Егор
Медведь Егор
Теперь они будут запугивать народ и это в 21 веке.Заткните кто нибудь им их чёрные рты!!!
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