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10 мая • обновлено в 03:49
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Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

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По случаю 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в сети показали фото тех страшных времен.

В войне, которая длилась шесть лет, погиб каждый пятый украинец. К ее началу привело нападение немецких войск 1 сентября 1939 года, пишет 24 Канал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

А уже 22 июня Германия без объявления войны напала на СССР.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Боевые действия за Севастополь между немецко-румынскими и советскими войсками продолжались с 2 ноября 1941 года по 3 июля 1942 года. Войну в Крыму называют советско-германской войной в миниатюре. Красная армия потерпела разгром на полуострове, а эвакуироваться разрешалось только высшим чинам и партийным архивам. Рядовые солдаты попали в плен.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Во время битвы под Уманью в плен попали шестая и 12-я советские армии. В 1941 году пленных солдат отправили в "шталаг №349", так называли немцы в своих документах Уманскую Яму. Это был один из первых нацистских концентрационных лагерей на территории Украины.

В Уманском лагере находилось от 50 тысяч до 70 тысяч военнопленных, по разным данным.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Брандербузький батальон из 330 военных батальона "Нахтигаль", через 8 дней после начала войны на территории Украины, вошел во Львов. Батальон захватил стратегические пункты в центре города.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Харьковская операция или Вторая харьковская битва состоялась с 12 по 29 мая в 1942 году. Операция закончилась неудачно, более 170 тысяч солдат были убиты, пропали без вести или захвачены в плен.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

В ходе Второй мировой войны украинцы воевали в составе десятков армий и отрядов. Среди них и Украинская повстанческая армия, воевала за независимость Украины.

УПА не достигла поставленной цели, но вдохновила украинцев на продолжение борьбы за независимость.

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Погиб каждый пятый: опубликованы красноречивые фото Украины во Второй мировой

memory.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, 9 мая в Украине отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году в результате принятия закона "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вторая мировая война
Место
Украина
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