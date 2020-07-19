Погасшая свеча – плохая примета: ПЦУ развенчала очередное суеверие

Анна Паскевич, Алина Мельник Общество 04:43, 19.07.2020

Православная церковь Украины развенчала миф о том, что погасшая свеча является плохой приметой.

Так, если это вдруг произошло, не стоит расстраиваться: при желании зажгите свечу вновь и помните, что ваша забота и любовь к человеку, о котором вы молитесь Богу, никуда не исчезает, когда гаснет огонь. Об этом идет речь в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

Как отметили в ПЦУ, никакого зла человек не совершает ни себе, ни близким, когда в его руках от случайного сквозняка гаснет свеча.

В Православной церкви Украины развенчали суеверие о погасшей свече
ПЦУ / Facebook

"Церковная свеча символизирует божественный Свет, правду, истину, побеждающую тьму греха. Она также является видимым символом нашей веры и молитвы к Богу, Которого мы просим о помощи", – говорится в сообщении.

Также в церкви напомнили, что свеча никоим образом не может быть предвестником плохих событий: издавна она была символом обращения к Богу, а воск из свечи – пожертвования и благодарности Господу. Во времена ремесленничества люди собирали пчелиный воск, делали свечи и жертвовали их храму в знак благодарности Богу.

Также пламя напоминает о восхождении на апостолов Святого Духа в виде огненных языков, это символ светлой веры, Господней благодати, освещающей нам путь в темноте и показывающей верный путь; это символ любви к Богу.

Свеча не может быть предвестником плохих событий, отметили в ПЦУ
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ПЦУ: Суеверия и предрассудки вредят духовной жизни
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В связи с этим в ПЦУ подчеркнули, что суеверия и предрассудки вредят духовной жизни, познанию Господа и истинной веры.

"Когда у человека нет истинной веры в Бога, то "богом" для нее становится что-то другое. Помните: все проблемы и сомнения можно побороть молитвой к Господу и искренним раскаянием. Суеверия же, наоборот, извращают истинную веру и порождают в душе страх, который и становится причиной проблем", – предостерегли в ПЦУ.

Во время посещения церкви нужно сконцентрироваться на искренней молитве, любви и желании добра близким, вере в Господа Иисуса Христа, отметили в церкви и напомнили о словах Спасителя: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, митрополит ПЦУ Симеон заразился коронавирусом.

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