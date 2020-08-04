Поездам УЗ разрешат останавливаться в “красной” зоне, – Криклий

После бунта пассажиров в поезде, который ехал через Тернополь, составам “Укрзалізниці” разрешат останавливаться в “красной” зоне, однако только для высадки пассажиров.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, людям надо было заранее сообщать об особенностях курсирования поездов.

Министр заявил, что ведомство уже обратилось с соответствующим предложением к правительству. Ожидается, что его рассмотрят в среду, 5 августа, и примут.

"Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на заседании правительства такие изменения в постановление внесут", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Тернополя, возмущенные отнесением города к "красной" карантинной зоне, устроили бунт в поезде и остановили его, несмотря на запрет.

Компания "Укрзалізниця" официально объявила о запрете остановок пассажирских поездов в Тернополе и Луцке. Такое ограничение связано с попаданием городов в "красную" зону эпидемиологической опасности из-за COVID-19.