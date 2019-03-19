Понимая проблему с неустойчивостью конструкции Крымского моста, российские оккупанты решили установить на подходах к железнодорожной части моста сканеры, которые смогут просвечивать железнодорожные вагоны с целью определения типа груза и его массы.

Они пытаются себя обезопасить. Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность.

К тому же, там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры.

Строительство железнодорожной части Крымского моста

Любой наклон моста поперечины моста может привести к схождению поезда с рельс. Но не только из-за давления льда и из-за геологических просадок может быть поперечный наклон, а из-за внешних нагрузок.

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