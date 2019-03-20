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"Поезд сойдет с рельсов": инженер предупредил о катастрофе на Крымском мосту

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Геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей на Крымском мосту и привести к катастрофе.

"Там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский.

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По его словам, любой наклон поперечины моста может привести к схождению поезда с рельс. Но не только внешние факторы влияют на устойчивость опор, но и нагрузка, которая усилится после запуска грузовых и пассажирских поездов.

Крымский мост

Крымский мост

"Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность", – заявил инженер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму на подъезде к Керченскому мосту произошло новое ЧП – заметно просело дорожное полотно.

В комментарии OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что дорога к Крымскому мосту будет рушится, потому что оккупационные власти экономят на строительных материалах.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Георгий Росновский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я вообще не понимаю, как можно проложить ж\д пути на мосту, который невозможно построить
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В какой части ..на каком километре...ЗАМЕТНО..просело дорожное полотно? Часто там езжу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где лед узырил инженер?
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