Эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев должен вернуться в столицу утром 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", отметив, что поезд отправится из Киева лишь 27 марта в 18:36 и прибудет в Москву в 10:14 28 марта.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Поезд отправится за украинцами, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу в связи с карантином в Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки".

Укрзалізниця Укринформ

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