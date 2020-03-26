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26 марта • обновлено в 21:29
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Поезд с украинцами из Москвы прибудет в Киев утром 29 марта

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Эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев должен вернуться в столицу утром 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", отметив, что поезд отправится из Киева лишь 27 марта в 18:36 и прибудет в Москву в 10:14 28 марта.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Поезд отправится за украинцами, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу в связи с карантином в Украине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки".

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укринформ

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
Укрзалізниця
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васильевич василий
васильевич василий
Из- Украины не Россияне будут а хо Х лы сбегают из неньки
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надеюсь поезд в Москву пойдет пустым! А? )))
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