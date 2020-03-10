Поезд "Львов – Москва" забросали камнями. Видео ЧП

Поезд "Львов – Москва" забросали камнями неизвестные. Инцидент произошел 8 марта.

Об этом сообщает "Варта 1". Один из камней попал в пассажирский вагон и разбил стекло. Люди, находившиеся в поезде, сняли произошедшее на видео. (Чтобы посмотреть кадры, проскролльте до конца экрана)

Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал. В сети мнения касательно разгрома вагона разделились: одни поддержали хулиганов, аргументируя инцидент направлением поезда, другие же выступили против варварских действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастовском районе Киевской области вандалы забросали камнями скоростной поезд №763 Киев – Одесса. В результате инцидента были разбиты шесть боковых стеклопакетов в четырех вагонах.

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