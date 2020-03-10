Главная Новости
10 марта • обновлено в 07:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Поезд "Львов – Москва" забросали камнями. Видео ЧП

13.9т
Читать материал на украинском

Поезд "Львов – Москва" забросали камнями неизвестные. Инцидент произошел 8 марта.

Об этом сообщает "Варта 1". Один из камней попал в пассажирский вагон и разбил стекло. Люди, находившиеся в поезде, сняли произошедшее на видео. (Чтобы посмотреть кадры, проскролльте до конца экрана)

Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал. В сети мнения касательно разгрома вагона разделились: одни поддержали хулиганов, аргументируя инцидент направлением поезда, другие же выступили против варварских действий.

Поезд "Львов – Москва" забросали камнями
Поезд "Львов – Москва" забросали камнями
Поезд "Львов – Москва" забросали камнями

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастовском районе Киевской области вандалы забросали камнями скоростной поезд №763 Киев – Одесса. В результате инцидента были разбиты шесть боковых стеклопакетов в четырех вагонах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
42
11
Смешно
9
Интересно
15
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Самый популярный поезд на территории Украины, если он остановится и оттуда выйдут пассажиры, то они могут дать мзды всем вокруг.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Правильно про них говорил Геббельс!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Xyли Ывропейцы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги