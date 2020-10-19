Поезд Львов-Киев остановили из-за двух неадекватных девушек: они бегали голыми и кричали. Видео

Ночной поезд, следовавший из Львова в Киев, остановили из-за двух несовершеннолетних девушек. Они пили, курили, кричали, слушали музыку и бегали голыми по вагону.

Они вели себя настолько громко, что соседние купе переселили в другой вагон. Видео инцидента опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что девушкам 17 и 19 лет. В итоге начальник поезда принял решение высадить несовершеннолетних на станции в Хмельницкой области. Однако они сопротивлялись.

"Всему приходит конец, а потому на станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек. Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пьяный пассажир поезда Ужгород-Одесса устроил "разборки" и разбил окно. На станции Воловец мужчину сняли с поезда и передали медикам.