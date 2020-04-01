"Почему поезд из Москвы приехал без проблем?" Пассажирка рейса из Вьетнама гневно обратилась к властям

Пассажирка скандального рейса из Вьетнама, который запомнился дракой пассажиров из-за отказа от обсервации, рассказала свою версию событий и обвинила украинские власти в некомпетентности.

Как рассказала OBOZREVATEL и в своем Facebook Марина Желева, она непосредственно летела в самолете и была свидетелем всех событий 29 марта. Девушка покинула пределы страны еще в начале марта, а после выступления президента Владимира Зеленского 17 марта ее авиакомпания отменила рейс.

Она решила остаться во Вьетнаме, чтобы переждать пандемию COVID-19. Тем более, что на ее острове-курорте не было зараженных, а въезд туда сразу закрыли. Но к концу месяца появилась информация, что всех желающих могут бесплатно вернуть домой, и она согласилась.

"Наталья (представитель посольства), в 18:00 сообщила, что Киев еще не дал согласие на наш рейс (хотя о нем было известно давно) и где-то в 12 ночи нам сказали, что разрешение получили, но обязательное условие – обсервация. Основным вопросом с нашей стороны было – почему цена в евро (от 169 евро без питания, бесплатного варианта не было) и почему нет информации о стоимости питания..." – описывает историю украинка.

Пассажиры в автобусе

По прилету всем выдали документ об обсервации, а затем всех пассажиров (260 человек) поместили в два автобуса. В самом терминале люди стояли несколько часов, сотрудники аэропорта пытались организовать их выезд на обсервацию.

"Потом по 50 человек нас начали выпускать к паспортному контролю, там мы отдавали бумагу о самоизоляции. Я уточнила, куда нам дальше, девушка на паспортном сообщила – дальше домой, речи о карантине не было. Потом, забрав чемоданы, мы направились к выходу, и там уже было очень неспокойно. Мы не понимали, что происходит, часть ребят уже была на улице, одни у одного выхода, а часть – у другого, где находились какие-то автобусы..." – рассказывает Марина Желева.

Далее в аэропорту уже начались потасовки. По словам Марины, она не оправдывает действия тех, кто ломал двери и пытался драться с полицией. При этом она хочет задать несколько вопросов властям.

"Почему в этот же день пассажиров самолета, прилетевшего из США, отпустили без проблем домой? Почему поезд Москва – Киев приехал без проблем? Каждый день к нам еще и еще заезжают люди из Польши и едут домой. Самолет прибыл из Вьетнама, где в разы меньше заболевших и нулевой показатель смертности, где на острове, откуда мы приехали, совсем нет ни одного случая – а нас так встретили? Почему решение об обязательном карантине утвердили 29 марта, а действует он только с 30. Почему вы нас подвергли опасности в аэропорту, держа в автобусе селедками, а потом в терминале 3 часа..." – подытожила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее пассажиры рейса из Вьетнама устроили потасовку с Нацгвардией. Кадры из "Борисполя" попали в сеть и вызвали резонанс.

Украинец Ярослав Ижик, который 29 марта прилетел эвакуационным рейсом из Вьетнама и вместе с другими пытался прорваться вопреки карантинным мерам, записал оскорбительное видео об Украине, за что пришлось извиняться в сети.

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