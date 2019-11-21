Поджарит, как на печке: синоптик пояснила прогноз на зиму-2020 в Украине

Зима 2019-2020 годов в Украине будет уже традиционно теплой, температура все три месяца подряд прогнозируется на несколько градусов выше средней.

Такой прогноз дала кандидат географических наук Вера Балабух, передает "Укринформ". "По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) ожидается, что средняя температура каждого зимнего месяца будет выше по сравнению с началом нашего столетия на 1-3 градуса", – говорит она.

По словам Балабух, всему виной Атлантический океан, который выполняет для Европы роль печки.

Зима в Украине Иллюстрация

В то же время, прогнозирует она, будут и периоды похолодания.

"Возможны кратковременные вторжения холодного Арктического воздуха", – добавила Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, по ее словам, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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