Подземные ходы, тайные комнаты и курилка: опубликован красочный фоторепортаж из Рады

Опубликован новый фоторепортаж из здания Верховной Рады, где показаны ее главные помещения и скрытые от посторонних глаз комнаты.

Попасть в украинский парламент можно несколькими путями: подземными переходами из здания комитетов ВР, из центральных больших дверей со стороны площади Конституции, с боковых - со стороны улицы Грушевского. Также есть двери с заднего входа, пишет "УП".

На каждом из входов есть металлические рамки и посты Управления госохраны, где проверяют вещи и документы посетителей Рады. На первом этаже парламента есть два гардероба – отдельно для посетителей и отдельно для нардепов. На минус первом этаже находится конференц-зал и столовая ВР. Также на цокольном этаже находится комната с большим столом для переговоров в Раде.

На втором этаже расположены кулуары и сессионный зал. В правом крыле кулуаров расположен пресс-поинт, где парламентарии дают брифинги для прессы.

На втором этаже расположена также закрытая часть здания, куда могут пройти только депутаты и их помощники. Там находится комната отдыха с телевизором, кожаными диванами, круглым столом, посреди которого стоит табличка с предупреждением о запрете курения, и проход в кабинет спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

На третьем этаже располагается кабинет первой вице-спикеркы ВР Ирины Геращенко, кабинеты других работников Рады, а также большой зал для приема официальных делегаций.

В открытой части третьего этажа есть еще одни кулуары. Там проходят выставки картин, фото, а также круглые столы с участием депутатов.

При этом на третьем этаже есть туалет, который нардепы используют, как место для курения, хотя это запрещено.

Здание ВР Украинская правда

Внутренний двор ВР Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Первый этаж Украинская правда

Коридоры Украинская правда

Столовая Украинская правда

Буфет Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Кабинет спикера Андрея Парубия Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Зал для переговоров Украинская правда

Место для бриффинга Украинская правда

Сессионный зал Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Туалет (курилка) Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину предупредили об угрозе перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

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