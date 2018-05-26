"Перегнули": что думают украинцы о росте цен из-за финала Лиги чемпионов

Такси за 1500, ночь в отеле за 190 тысяч и фирменный чай по 55 гривен ― такими ценами радушно встретил Киев болельщиков на финале Лиги чемпионов. Некоторые фаны даже вынуждены были сдать свои билеты на матч, поскольку не смогли себе позволить несколько дней пребывания в столице Украины.

И пока одни наши соотечественники наглеют и предлагают снять у них квартиру-рухлядь за баснословные деньги, OBOZREVATEL спросил у читателей, считают ли они оправданным повышение цен во время проведения финала ЛЧ.

54% опрошенных считают, что подзаработать на туристах никто не мешал, но Киев перегнул палку с ценами.

37% придерживаются схожего мнения и утверждают, что повышение не является оправданым, и, несмотря на грандиозное событие, нужно оставаться людьми.

И только 7% читателей считают, что цены можно повышать, раз уж мы тянемся к Европе.

Всего в голосовании приняли участие 1427 человек.

И хоть в большинстве случаев повышение цен в Киеве было явной "наглежкой", некоторые болельщики тоже себя вели очень несдержанно. Горы мусора в кустах и бутылки в фонтанах парка Шевченко возмутили сеть.

Как писал OBOZREVATEL, болельщиков удивили цены в столице Украины.