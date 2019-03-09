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"Подзабыли "Новороссию!" Цимбалюк ярко напомнил России о возрождении ВСУ

30.8тЧитать материал на украинском

Нынешняя украинская армия кардинально отличается от той, которой она была в 2014 году. Именно ее возрождение заставило Россию отказаться от растиражированного оккупационного мифа о превращении Украины в "Новосроссию".

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что если в начале вооруженной агрессии России украинцы были вынуждены собирать своим защитникам на бронежилеты, то сейчас воины обеспечены практически всем.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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ВСУ

ВСУ

Укринформ

"Потому что любое видео с фронта посмотришь — у наших военных есть все для того, чтобы защищать нашу Родину от вас. В целом шаг сделан очень серьезный. И даже здесь уже не рассматривают всякие дебильные теории на тему "это все наше", "это — "Новороссия". Даже тут уже это слово подзабыли. А подзабыли благодаря простому украинскому солдату, который ценой своей жизни остановил русских оккупантов там, где остановил", — ярко резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк рассказал, что в феврале 2013 года начальник Генштаба России Валерий Герасимов опубликовал в журнале "Военно-промышленный курьер" статью, в которой полностью описал будущие действия РФ в Украине.

Также журналист отметил, что Россия отрепетировала войну в Сирии на украинском Донбассе. И в том, и в том случае она лживо замаскировала вторжение под "гуманитарные" операции.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наша грозная симбалюка с криком "СУхеС" в очередной раз впала в патриотический экстаз. ))
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1
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Оказывается на обозе промышляют не только "лапотно-балалаечные тролли", но и лапотно-балалаечные" модераторы - не нравится вам правда. Повторяю флот "эрэфии", а особенно его личный состав - хлам, экологическая катастрофа.
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5
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
не понимаю на каком основании стерт мой пост? Еще раз. Смотрел эту передачу. Цимбалюк разделал "эховцев" как Бог черепаху. Те только глазами моргали
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Прокапало Ігор, Цитата: "не понимаю на каком основании стерт мой пост?" Некоторые посты как заметил проходят некую премодерацию прежде чем появиться. Такие вот "немодерируемые" комментарии тут)
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