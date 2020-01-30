Подыскали киллера за $20 тысяч: СБУ предупредила заказное убийство в Грузии

Украинские правоохранители в ходе совместной спецоперации с коллегами из Грузии предупредили двойное заказное убийство на территории закавказской страны.

Как сообщается на сайте пресс-службы Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.

"Из-за украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задания за 20 тысяч долларов США. Убийце были переданы информация, включая фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела", – говорится в сообщении.

СБУ предупредила заказное убийство в Грузии ssu.gov.ua

"На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказа передал "киллеру" 4 тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления", – сказано в сообщении.

СБУ предупредила заказное убийство в Грузии ssu.gov.ua

СБУ предупредила заказное убийство в Грузии ssu.gov.ua

Кроме того, правоохранители задержали в Харькове представителя криминальных кругов из Украины, задействованного в организации этого убийства. Также задержали двух местных жителей – организаторов заказ.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ предупредила заказное убийство в Грузии ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывезла на территорию, подконтрольную Киеву, одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!