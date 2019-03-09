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Подыграли Кириллу? ПЦУ не признала еще одна православная церковь Европы

7.3тЧитать материал на украинском

Синод Албанской православной церкви не признал новую Православную церковь Украины.

Об этом пишет пресс-служба РПЦ в Украине со ссылкой на греческое агентство Romfea, разместившее 7 марта официальное заявление архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия.

Иерархи АПЦ выразили обеспокоенность из-за признания Константинопольским патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом, хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".

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Также в сообщении подвергли сомнению каноничность хиротонии самого главы новосозданной Православной церкви в Украине, митрополита Епифания.

Подыграли Кириллу? ПЦУ не признала еще одна православная церковь Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

Также недавно в России потребовали отобрать у Украины Томос, однако РПЦ получила жесткий ответ от Константинополя.

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Место
Албания
Тег
ПЦУ
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Ронович Рон
Ронович Рон
"Свидетели потрошенко" никто вас не признает.
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минин евген
минин евген
албания не признала? страна, с населением как в Киеве, мусульманская страна с 20% православных не признала? ой горе-то какое! венесуэла тоже не признала, наверное?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Опять все ПЦУ под хвост
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Зямов Oся
Зямов Oся
Малахoв Егор, ты переобулся?
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Д Алексей
Д Алексей
Малахoв Егор, гундяевские гопники сектанты это не ВСЕ. Запомни лапоть
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