Подыграли Кириллу? ПЦУ не признала еще одна православная церковь Европы

Синод Албанской православной церкви не признал новую Православную церковь Украины.

Об этом пишет пресс-служба РПЦ в Украине со ссылкой на греческое агентство Romfea, разместившее 7 марта официальное заявление архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия.

Иерархи АПЦ выразили обеспокоенность из-за признания Константинопольским патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом, хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".

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Также в сообщении подвергли сомнению каноничность хиротонии самого главы новосозданной Православной церкви в Украине, митрополита Епифания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

Также недавно в России потребовали отобрать у Украины Томос, однако РПЦ получила жесткий ответ от Константинополя.

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