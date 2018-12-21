Подыграли Кириллу: Беларусь пошла против Константинополя из-за Украины

Белорусская православная церковь (БПЦ) назвала независимую православную церковь Украины "раскольническим сообществом", объявив о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте БПЦ после общего собрания Минской епархии. В нем, в частности, была выражена благодарность главе РПЦ патриарху Кириллу за "твердость в стоянии за чистоту церковных канонов".

Также в Беларуси выразили "братскую поддержку" предстоятелю УПЦ МП Онуфрию, заявив о намерении молиться "о скорейшем разрешении конфликта [церковного]на земле Украины".

"Признать раскольническим сообществом так называемую автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах", — сказано в сообщении.

Собрание Минской епархии church.by

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Белорусская православная церковь, ссылаясь на позицию России, запретила своим прихожанам участвовать в служениях объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, что 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского Патриархата.