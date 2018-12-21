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Подыграли Кириллу: Беларусь пошла против Константинополя из-за Украины

2.8тЧитать материал на украинском

Белорусская православная церковь (БПЦ) назвала независимую православную церковь Украины "раскольническим сообществом", объявив о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте БПЦ после общего собрания Минской епархии. В нем, в частности, была выражена благодарность главе РПЦ патриарху Кириллу за "твердость в стоянии за чистоту церковных канонов".

Также в Беларуси выразили "братскую поддержку" предстоятелю УПЦ МП Онуфрию, заявив о намерении молиться "о скорейшем разрешении конфликта [церковного]на земле Украины".

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"Признать раскольническим сообществом так называемую автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах", — сказано в сообщении.

Собрание Минской епархии

Собрание Минской епархии

church.by

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Белорусская православная церковь, ссылаясь на позицию России, запретила своим прихожанам участвовать в служениях объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, что 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского Патриархата.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Беларусь
Теги
единая церковьТомос
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Картофельные и подхуйловые будут своё собственное православие развивать, не греческое, а петушиное)))
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andrei andrei
andrei andrei
Молодцы, сябры! Нех этой галичанской хохлотвари к русскому православию примазываться.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei)))пидор потешный, православие только греческое, а у вас секта неавтокефальная с православии самозванная:)
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an and
an and
Каждый народ и государство имеет право на свою церковь...и когда нибудь этот вопрос станет и в Белоруссии, если, конечно, они себя отстоят и как народ и как самостоятельное государство.. и тогда мы поддержим их церковь, несмотря на их решение сегодня..а им придется сожалеть о нём
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