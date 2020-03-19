Подвези медика. Как украинцы помогают друг другу пережить карантин

Как только в Украине приостановили работу метро и железнодорожного транспорта, украинцы стали сразу же искать альтернативные пути приезда на работу.

И тут на выручку друг другу пришли сами украинцы. В соцсетях стали появляться группы, где можно найти попутчика и совершенно бесплатно или "за бензин" добраться на работу.

"Я вчера уже воспользовалась этим каналом в Telegram. Мне срочно нужно было с "Дорогожичей" доехать до "Левобережной", чтобы забрать документы. Договорилась с водителем Андреем, он ехал туда домой. Не брал ни копейки, но все-таки я ему всунула 20 гривен", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Елена Черная.

Кстати, помогают добраться на работу и медикам. В том же Telegram создан канал MedHelpKyiv, где именно врачи, медсестры могут попросить помощь и обязательно кто-то откликнется и подвезет. Причем довезти до больницы могут даже на мотоцикле.

"Живу в районе ул. Амосова, могу в диапазоне 7:00 – 9:00 отвезти медика на работу", – пишет Александр.

Такой же канал появился и для медиков в Ривне. Ректор Ривненской духовной семинарии Александр Третьяк сообщил, что у них запущен флешмоб "Помоги медику". Его можно найти и на Telegram-канале https://t.me/HelpDoctorRivne.

Также призывают помочь медикам и во Львове. На страничке в Facebook общественной организации "Варта 1" просят присоединяться к этой акции.

"Дорогие автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть среди соседей врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина", - обращаются в МВД.

Но в первый день закрытия метро отзывчивые водители даже сами останавливались на остановках, где было много народа, предлагая подвезти на работу именно медиков.

"Я стояла на остановке в районе Позняков. И тут остановилась "Шкода", водитель вышел и громко спросил, есть ли на остановке доктор или медсестра. Откликнулись двое, и он предложил им сесть в машину и бесплатно доехать до работы. Я так удивилась", - рассказывает киевлянка Лидия Локтионова.

Но не только медикам помогают в эти дни.

Например, киевский ресторан "ЛяГушка по-киевски" после закрытия приготовил обеды для пожилых людей. Как рассказала одна из основательниц ресторана Олеся Остафьева, они решили все оставшиеся продукты использовать для благотворительности. И все обеды раздали пожилым людям, которые живут по соседству с рестораном.

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