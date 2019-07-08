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"Подует осенью!" Синоптик предупредила об смене погоды в Украине

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Во вторник, 9 июля, на территории Украины ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дожди наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области.

На востоке, в значительной части юга и в центре удержится сухая солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +19 +24 градусов, на западе ожидается местами +18 +20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет теплее, +25 +28 градусов.

"Подует осенью!" Синоптик предупредила об смене погоды в Украине
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Дождливая погода

Дождливая погода

24 канал

"Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, +8 +13 градусов", - уточнила Диденко.

На севере и западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве во вторник в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем около +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в июле-2019 предполагается на уровне 20-24,5° тепла, в горных районах 16-17°, что на 1,1-2,5° выше средних многолетних значений.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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