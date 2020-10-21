СБУ объявила подозрение ФСБшнику за подстрекательство к госизмене в Крыму

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ России за подстрекательство украинских военных к госизмене в Крыму в 2014 году.

Решение принято по согласованию с прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале – марте 2014 года сотрудник спецслужбы страны-агрессора, находясь на территории Украины, а именно в городе Симферополь Автономной Республики Крым, совершал действия, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Путем уговоров, подкупа и угроз он призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда, дислоцированного на территории АР Крым, совершать действия в ущерб неприкосновенности и обороноспособности Украины.

Речь идет о не препятствовании подрывным действиям военных подразделений РФ и переходе украинских военнослужащих на сторону российской пограничной службы.

Подозреваемому инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Как сообщил OBOZREVATEL, премьер Королевства Швеция Стефан Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и ее агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права и угрожают глобальной безопасности.