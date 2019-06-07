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Подростки заставляли лесбиянок целоваться, после чего их избили

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Четверо подростков избили двух девушек-лесбиянок, отказавшихся целоваться по просьбе хулиганов.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, 28-летняя стюардесса Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда со своей подругой Крис. Неожиданно к нетрадиционной паре пристали подростки, делая грубые сексуальные намеки.

Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелани.

Подростки заставляли лесбиянок целоваться, после чего их избили

"Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет", - говорит девушка.

Подростки заставляли лесбиянок целоваться, после чего их избили
Подростки заставляли лесбиянок целоваться, после чего их избили

На место происшествия прибыла полиция, арестовавшая подростков-хулиганов.

Ранее пьяная пассажирка из Лондона устроила скандал на борту самолета, после чего ввязалась в драку со стюардессами.

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