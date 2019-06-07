Подростки заставляли лесбиянок целоваться, после чего их избили

Четверо подростков избили двух девушек-лесбиянок, отказавшихся целоваться по просьбе хулиганов.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, 28-летняя стюардесса Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда со своей подругой Крис. Неожиданно к нетрадиционной паре пристали подростки, делая грубые сексуальные намеки.

Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелани.

"Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет", - говорит девушка.

На место происшествия прибыла полиция, арестовавшая подростков-хулиганов.

Ранее пьяная пассажирка из Лондона устроила скандал на борту самолета, после чего ввязалась в драку со стюардессами.

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