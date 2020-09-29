Подробный прогноз погоды на октябрь: похолодает только в конце месяца

В октябре на всей территории Украины сохранится теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне 13-14 градусов тепла и только в последние 4-5 дней месяца опустится до 7-8 градусов.

В подробном прогнозе народный синоптик Леонид Горбань рассказал OBOZREVATEL, что больше всего дождей ожидается на юге страны, а меньше всего – на востоке. При этом он отметил, что на западе, особенно в горных регионах, вероятны погодные сюрпризы.

"На юге дожди, начавшиеся 29-30 сентября, продлятся и 1-2 октября. Также в этом регионе осадки ожидаются 8-10 октября, а затем еще в 16-18 и 27-28 числах месяца. 1-4 октября температура воздуха составит 19-22 градуса выше нуля, 6-7 числа немного снизится – до 16-17 градусов – и в таких пределах продержится до 17-18 октября", – рассказал синоптик.

Похолодание ожидается 19 октября – до 14-16 градусов тепла. Только в самом конце месяца, 29-31 октября, температура упадет до 11-12 градусов. Ночью 6-7 октября на юге будет 8-9 градусов тепла, а с 20-21 числа – 3-5 градусов", – добавил он.

По словам Горбаня, в центральной Украине первая половина месяца будет такой же теплой, как на юге.

"Начиная с 8 октября, температура воздуха в центре будет держаться в пределах 16-17 градусов выше нуля, а в 20-х числах немного опустится – до 12-13 градусов. В последние 3-4 дня октября температура составит 8-9 градусов тепла. Дожди в этом регионе ожидаются примерно в те же даты, что и на юге, но со сдвигом в один-два дня", – спрогнозировал он.

Что касается востока, то Горбань отметил, что в этой части Украины до 8-10 октября температура будет примерно на уровне показателей юга. С другой стороны, в указанном регионе пройдет намного меньше дождей: обильные осадки ожидаются в начале и конце месяца, а в остальное время – только местами и на уровне не более 0,5-0,8 мм.

Синоптик уточнил, что на крайнем востоке, в горных районах запада и на Прикарпатье, погода может кардинально отличаться от остальной территории своего региона. В этих отдельных зонах вероятны перепады – от значительных температурных колебаний до обильных осадков.

"В первой половине октября по всей территории Украины не стоит ожидать значительного похолодания", – прокомментировал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Его коллега, синоптик Владислав Билык объяснил, что среднемесячная температура составит 7-12 градусов выше нуля, а в горных регионах – 6-7 градусов, что близко к средним значениям по этому месяцу.

Количество осадков по Украине в октябре ожидается на уровне 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм, что тоже в пределах нормы.

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