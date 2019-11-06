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6 ноября • обновлено в 07:20
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"Подпрыгнули сотни домов!" В "ДНР" произошло землетрясение

4.2т Читать материал на украинском

В оккупированной Макеевке во вторник, 5 ноября, вновь произошло землетрясение. На этот раз оно было не таким мощным, как в предыдущие, тем не менее, не на шутку испугало местных жителей.

Об этом сообщили в сети. При этом оккупанты, а также их СМИ отрицают подземные толчки, ссылаясь на плохой фундамент домов.

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"Трясет в одну секунду сразу два поселка "Объединенный" и "Калининский", "подпрыгивают" в одночасье сотни домов, шатаются деревья, взлетают птицы, начинают волноваться животные, бывает, падает небольшая мебель, телевизоры, посуда и так далее", – сообщили в одном из пабликов.

Местные предполагают, что дело может быть в проседании шахт, либо же в испытании в них оружия.

"Подпрыгнули сотни домов!" В "ДНР" произошло землетрясение

"Подпрыгнули сотни домов!" В "ДНР" произошло землетрясение

"Подпрыгнули сотни домов!" В "ДНР" произошло землетрясение
"Подпрыгнули сотни домов!" В "ДНР" произошло землетрясение

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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