Подозреваемый в убийстве Кожара пришел на ТВ и заговорил о Майдане и влиянии США

Юрий Сергиенко Общество 01:34, 5.08.2020

Подозреваемый в убийстве медиаменеджера Сергея Старицкого бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара появился на одном из украинских телеканалов и заговорил о Майдане и якобы влиянии на него США.

Скриншот видео с его выступлением у себя в Facebook опубликовала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, на котором видно цитату экс-главы МИД о том, что сценарии Революции достоинства якобы "писались в США".

Кожара выступил на одном из украинских телеканалов.
Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Также это вызвало гнев со стороны пользователей соцсети: "Мда. Реально телекошмар", "Это реально дно", "У людей короткая память", "Он еще на выборы пойдет".

Реакция украинцев на заявления Кожары.
Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой
Реакция украинцев на заявления Кожары.
Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой
Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара внес залог по делу об убийстве в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.

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