Подозреваемый в организации убийства Гандзюк назвал Мангера заказчиком

Предполагаемый организатор покушения на активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский во время судебного заседания заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин неоднократно упоминал Владислава Мангера как заказчика убийства.

Об этом говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook. Также Павловский на суде сказал, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера.

"Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк. Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" – это и есть Мангер", – пишут активисты.

Также отмечается, что, по словам Павловского, угрозы со стороны Мангера стали причиной его ложных показаний на суде 17 декабря 2019 о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

Активисты сообщили, что семью Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

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