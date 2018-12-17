''Подозрение на рак'': украинский узник Кремля оказался в жутком состоянии

Состояние здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха в российской тюрьме резко ухудшилось.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем микроблоге в Twitter, есть подозрения, что у украинца рак.

"Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", – сообщила Супрун.

Также российская активистка Мария Рябикова опубликовала письмо Клыха, где он рассказывает о своем состоянии.

Станислав Клых Радио Свобода

"По поводу здоровья, все очень плохо – меня везут в Челябинск в больницу – организм разваливается, есть подозрения, что начальная форма, даже на гангрену и рак, возможно, диагноз был скрыт еще в Грозном. Так что надеюсь на обмен перед Новым годом, но думаю события в Керченском проливе сильно усложнили ситуацию. Начал отказываться от еды, хочу перейти на полную голодовку, честно говоря надоело так жить, благо, опыт у меня по этой части в 2015 году в РСО-Алания. Прошу по возможности разместить мое письмо в "Новой газете" и других изданиях, так как с гангреной и раком ситуация серьезная, у меня повышенное давление, стоматолог поставил пломбу, она в тот же день выпала, вот такое качество стоматологии в здешних местах, ползуба (…). Извините, за то что я себя так сильно жалею, но думаю из этой системы только на носилках можно выйти", – написал Клых.

Український політв’язень Станіслав Клих написав листа із російської в’язниці. Відчуває себе погано. Є підозри на рак. Сподівається на обмін перед Новим роком та планує знову розпочати голодування. Українець дякує за листи та просить писати йому ще. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/mRI4VV67l5 — Уляна Супрун (@usuprun) 17 грудня 2018 р.

Напомним, что по версии российского следствия, Клых в конце 1994 – начале 1995 года воевал против российских сил в составе вооруженных формирований Ичкерии. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни признал его виновным в участии в боевых действиях и приговорил к 20 годам заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году стало известно, что Клых за месяц этапирования в тюрьмах похудел на 17 килограммов. А в июле 2018 года появилась информация, что украинца этапировали из колонии в психиатрическую больницу. При этом его мать считала, что он не мог добровольно согласиться на такое лечение.

Клых был одним из тех политзаключенных, кто объявил голодовку в поддержку режиссера Олега Сенцова. Однако в сентябре он призвал узника Кремля в письме прекратить голодовку.