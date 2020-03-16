В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус

В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

Смерть наступила в 19:00, сообщается на странице Черновицкой ОГА в Facebook.

korrespondent.net

Женщина находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавируса.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие коронавируса, но результаты еще не поступили. Медики ждут их в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек. Всего в стране больны пять человек: 4 в Черновицкой области и 1 в Житомирской.

За рубежом заражены шестеро украинцев. Жертвами вируса стали два человека - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине и 65-летняя Раиса Малышева, пребывавшая в Италии.

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