Подорожание газа, 2-й тур выборов и новые правила движения: назван топ-5 нововведений ноября в Украине

В ноябре 2020 году в Украине вырастут цены на газ, вступят в действие новые стандарты дорожного движения и состоится второй тур местных выборов.

OBOZREVATEL составил топ-5 событий и нововведений последнего месяца осени.

Подорожание тарифов на газ и отопление

В Украине тарифы на газ больше не зависят от Кабмина или профильного регулятора. На днях "Нафтогаз" опубликовал цены на ноябрь, которые почти на 35% выше октябрьских.

Отныне стоимость голубого топлива будет меняться ежемесячно. По оценкам экспертов, подорожание может продолжаться вплоть до февраля 2021 года.

Оплата за тепло также может вырасти с учетом подорожания газа, цена на который составляет до 80% стоимости тепла.

Новые стандарты дорожного движения и ограничения скорости в Киеве

Уже с 1 ноября вступают в силу изменения, внесенные в документ "ДСТУ 4123: 2020 Безопасность дорожного движения".

До сих пор официально разрешенными средствами успокоения движения были кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и "лежачие полицейские". Сейчас к ним добавились островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Особое внимание уделили участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Кроме того, с 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года.

Речь идет о таких участка:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака),

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),

Надднепрянское шоссе,

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного),

улица Саперно-Слободская (от улицы Николая Гринченко до Южного моста),

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Снижение цен на билеты "Интерсити"

"Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити".

По словам директора филиала "Пассажирская компания" УЗ Александра Перцовского, такое решение было принято, чтобы не "перевозить воздух".

Также "Укрзалізниця" не планирует повышать пассажирские тарифы до апреля 2021 года.

Новые карантинные зоны в Украине

Со 2 ноября в Украине начнет действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

В "красную" зону будут отнесены, в частности, города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Ужгород и Берегово, Ивано-Франковск, Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Николаев, Беляевка, Измаил и Теплодар, Полтава, Ровно и Острог, Сумы и Лебедин, Бережаны, Кременец и Чертков, Харьков, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Черновцы и Новоднестровск, а также Чернигов.

Город Киев останется в "оранжевой" зоне.

Второй тур местных выборов

Приблизительная дата проведения второго тура выборов мэров в городах Украины – 15 ноября. Он пройдет в городах с более чем 75 000 избирателей, если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50%.

Согласно предварительным результатам, из городов-миллионников только в Киеве и Харькове не будет второго тура.

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