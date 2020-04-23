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23 апреля • обновлено в 14:08
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Так делали нацисты: Петр Черный назвал Марцинкива подонком за слова о ромах

1.4т
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Известный музыкант и композитор Петр Черный назвал мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива подонком из-за требований вывезти из города представителей ромского сообщества.

Самый яркий представитель ромской национальности в украинском шоу-бизнесе в комментарии OBOZREVATEL заявил, что Украина – многонациональная страна, а глава города не имел никакого права на подобные высказывания.

"Если человек не уважает чужую культуру, он никогда не полюбит свою. А меня в моей стране окружают моя семья, друзья, мои педагоги, и я своего сына воспитываю в любви к Украине. Поэтому у меня одно слово – подонок", – сказал артист.

Петр Черный назвал мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива подонком

Петр Черный назвал мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива подонком

"Мэр Ивано-Франковска почему-то взял на себе ответственность говорить такие вещи на всю Украину и создавать конфликтную ситуацию. Я считаю, эти слова – это гетто, это нацистская пропаганда, которая несет за собой рознь народа. Вот из-за одного такого поганого барана все стадо перемолотило. Товарищ, пешка, тебя поставили отвечать за порядок в городе, а ты сам его нарушаешь в многонациональной стране", – отметил Черный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за требований вывезти из города представителей ромского сообщества. В Amnesty International обвинили его в дискриминации, а полиция уже открыла уголовное производство.

Позже Марцинкив извинился за свои слова о требовании вывезти из города людей цыганской национальности.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Тег
ромы
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