"Подонки с оружием": Лебединский объяснил отличие украинцев от россиян

Глобальной ненависти между украинским и российским народами нет, поскольку большинство понимает, что в агрессии к Украине виновато не все население РФ, а "подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский. Он также подчеркнул, что украинцы отличаются от россиян.

"Украинцы замучены, но они добрее. Правда, они все еще не так толерантны, как западное общество, и настолько заняты своими насущными проблемами, что иногда могут пройти мимо соседа, которому плохо", – сказал он.

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"Я был свидетелем ситуации в центре Киева, когда к лежащему на проезде человеку никто не подходил, все обходили и переступали, и милицию и скорую никто не вызывал, пока я не начал кричать прохожим и в окна дома, под которым он лежал. Вот в США такого просто невозможно себе представить. А в России и Украине возможно, к сожалению", – продолжил музыкант.

Он также считает, что простые россияне понимают, что в одиночку или маленькой группой сейчас не смогут сдвинуть систему в России "ни на миллиметр".

"Это пока нереально. Пока там не будет той критической массы людей, которые возьмут на себя смелость погибнуть под пулями, чтобы миллионы других стали свободными, в России ничего не поменяется", – подытожил Лебединский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лебединский поддержал Владимира Зеленского, поздравив его в Facebook с победой на первом туре выборов президента.

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