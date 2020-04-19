В Житомирской и Киевской областях к тушению пожаров привлекли авиацию Вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото и видео 19 апреля обнародованы на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

ГСЧС

По состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области остается 9 очагов возгорания, 5 из них локализованы. К тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе авиация.

В Киевской области в Зоне отчуждения пожары еще не потушены на территории Корогодского, Лубянського, Паришивського, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Остаются четыре очага возгорания в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

ГСЧС

К ликвидации привлечены 723 человека и 154 единицы техники. Дополнительно отправлены отряды из семи областей (500 человек и более 60 единиц техники)

В ГСЧС заверили, что радиационный фон по Киеву и области остается в пределах нормы.

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожаров в Житомирской и Киевской областях выгорело 7,8 тысяч гектар лесной подстилки. Именно они стали причиной загрязнения воздуха в Киеве.