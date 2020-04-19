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19 апреля • обновлено в 12:23
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Появились новые фото и видео борьбы с пожарами на Киевщине и Житомирщине

1.6т
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В Житомирской и Киевской областях к тушению пожаров привлекли авиацию Вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото и видео 19 апреля обнародованы на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Подняли авиацию: появились новые фото и видео борьбы с пожарами на Киевщине и Житомирщине

ГСЧС

По состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области остается 9 очагов возгорания, 5 из них локализованы. К тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе авиация.

В Киевской области в Зоне отчуждения пожары еще не потушены на территории Корогодского, Лубянського, Паришивського, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Остаются четыре очага возгорания в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Подняли авиацию: появились новые фото и видео борьбы с пожарами на Киевщине и Житомирщине

ГСЧС

К ликвидации привлечены 723 человека и 154 единицы техники. Дополнительно отправлены отряды из семи областей (500 человек и более 60 единиц техники)

В ГСЧС заверили, что радиационный фон по Киеву и области остается в пределах нормы.

Подняли авиацию: появились новые фото и видео борьбы с пожарами на Киевщине и Житомирщине

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожаров в Житомирской и Киевской областях выгорело 7,8 тысяч гектар лесной подстилки. Именно они стали причиной загрязнения воздуха в Киеве.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина
Тег
ГосЧС
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а я вчера постил инфу как горят деревни на житомирщине
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скот украинский у тебя есть брички с лошадьми...
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