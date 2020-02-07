Поднимется сильная вьюга: синоптики предупредили о непогоде в Украине

В Украине в пятницу, 7 февраля, ожидается морозная и снежная погода. Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Из-за этого по всей стране объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Холоднее всего будет на востоке страны. В вечернее время столбики термометров опустятся до -10, пройдет снег. В центре Украины днем до -5, а ночью до -8 градусов, снег. На юге Украины также ожидается снег, ночью до -6 градусов, а днем до -3. В западных регионах температура воздуха ночью снизится до -6, а днем составит -1…-3 градуса.

В Киеве день будет снежным, температура воздуха составит -3…-5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал затяжную весну и новую бесснежную зиму.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит не раньше 15 марта", – сообщила сотрудница биостанции. Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым.

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