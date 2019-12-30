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30 декабря • обновлено в 12:18
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Подключат лучших специалистов: стало известно о дальнейшей судьбе пленных военнослужащих

1.6т
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Освобожденных из плена двенадцать украинских военнослужащих доставили на глубинное медицинское обследование в Главный военный госпиталь Киева.

Их осмотрят лучшие военные врачи и психологи, каждому будет предоставлена максимальная поддержка, лечение и реабилитация, сообщает сайт Министерства обороны.

обмен пленными

обмен пленными

Слово и дело

"Условия пребывания, в которых ребята находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Сначала предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, а уже завтра утром начнем всестороннее обследование. Кроме физического лечения, в случае необходимости, предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Специалисты, которые владеют этой методикой, в нашем центре есть ", – заверил начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук.

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Еще 300 человек: у Зеленского раскрыли подробности о следующем обмене пленными

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 декабря, прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен военнопленные
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Федоров Федор
Федоров Федор
"доставили на глубинное медицинское обследование "......о б с о с, уволь ПТУшников, которые заметки клепают. Что значит Глубинное медицинское обследование? Через что в их "глубины" будут проникать медики, чтоб эти глубины обследовать? И таки да, их поместили в карантин для обработки на лояльность и инструктажа о том, что нужно говорить.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Их залечат, чтобы они не рассказали, кого убивают всу на Донбассе
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дальнейшая их судьба: СБУ, паяльник, мешок на голову и тюрьма.
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