Подготовка ко второй волне COVID-19 в Украине: Степанов озвучил меры

В Украине идет подготовка ко второй волне коронавируса, которая ожидается в октябре. В больницах уже значительно увеличили количество аппаратов ИВЛ и коек с повышенным кислородом.

Министерство здравоохранения продолжает закупать средства индивидуальной защиты и готовится к более мощной нагрузке на медицинскую систему. Об этом в интервью "НВ" рассказал глава ведомства Максим Степанов.

"По сравнению с маем и началом июня вдвое увеличилось количество заболевших людей. Мы, конечно, готовимся к еще более мощной нагрузке на медсистему. Мы не можем допустить ситуации, которая была в Италии или Испании", – сказал министр.

По его словам, сейчас Украина гораздо лучше готова к росту заболеваемости с точки зрения специалистов, лечащих COVID-19. Он отметил, что национальные протоколы лечения были усовершенствованы несколько раз.

"С 15 марта по 1 августа мы увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких на более чем 800 штук. Этого достаточно (для всей страны – ред.). Это новые аппараты экспертного класса или первого класса", – заверил Степанов.

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