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29 сентября • обновлено в 21:23
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"Поделят на три": "Укрзалізницю" ждут масштабные реформы

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Кабинет министров Украины совместно с Верховной Радой Украины разрабатывают законопроект, которым планируется разделить ПАО "Укрзалізниця" на три компании.

Таким образом операторы будут отвечать за три разные направления: инфраструктура, пассажирские перевозки и грузовые перевозки, сообщил в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Владислав Криклий

Владислав Криклий

"Гордон"

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточны, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий – это прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства. Это грузовые перевозки", – рассказал Криклий.

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По словам министра, затем в "Укрзалізнице" будет три руководителя: "То есть "стул" будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет уйти, потому что это будут три разных должности", – сказал Криклий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новым руководителем "Укрзалізници" может стать генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Укрзалізниця Верховная Рада Украины
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