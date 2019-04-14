"Поддерживаю без любви": ведущая 1+1 сделала неожиданное заявление о выборах президента

Ведущая телеканала "1+1" Юлия Бориско, которая открыто поддержала действующего президента Украины Петра Порошенко, пояснила свою позицию.

На своей странице в Facebook она написала, что выступает "за" Порошенко "в значении "за проукраинскую Украину" – с уважением к его светлой стороне".

"Но, как и раньше, без любви (из-за своей темной стороны он не смог ее заслужить)", – уточнила журналистка.

Юлия Бориско facebook.com/yulia.rvvp

Она также подчеркнула, что ее заявление о поддержке одного из кандидатов в президенты не связано с политической цензурой.

"Так хочется дать порохоботам по яй... руках. Чуваки, вы не помогаете делу государственной важности!" – написала она, пояснив, что имеет ввиду привязку ее заявления к новостям 2004 года об увольнении семерых журналистов за цензуру.

Как отметила Бориско, это "манипуляция порохоботов, рассчитанная на эмоциональную реакцию без прочтения дальше заголовка".

"Я остаюсь ведущей ТСН. Готовлюсь к эфирам и марафонам. Я – среди десятков людей, имеющих собственные высокие стандарты и, если надо, борются за них. Мы не распадаемся на одинаковых и уволенных", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 числа.

Во время мероприятия Порошенко и присутствующая 20-тысячная публика спели на стадионе гимн Украины и сделали селфи.

Выступая перед аудиторией, действующий президент ответил, возможен ли срыв второго тура выборов-2019, отметив нехватку волонтеров и наблюдателей в некоторых областях.

Дмитрий Разумков, спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвал происходящее 14 апреля на НСК "Олимпийском", митингом, а не дебатами.

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