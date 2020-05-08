Поддержал Гитлера: Кравчук напомнил о вине Сталина во Второй мировой войне

Кирилл Лютый Общество 00:19, 9.05.2020 Обновлено: 00:19, 9.05.2020

Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что диктатор СССР Иосиф Сталин виновен во Второй мировой войне настолько же, как и лидер нацистов Адольф Гитлер.

Об этом он заявил вечером в пятницу, 8 мая, в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера". Кравчук напомнил, как Сталин отказался поддерживать Британию и Францию.

"Сталин знал, что можно предотвратить войну. Чтобы СССР занял четкую и понятную позицию, стал вместе с Францией и Великобританией. Но он стал вместе с Германией.

Морали не было никакой. Сталин говорил о войне как потребность в мировой революции, как потребность диктатуры, советизации в других странах Европы. Наши люди очень четко все понимают, лучше, чем некоторые политики", – сказал Кравчук.

Кравчук напомнил о вине Сталина

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

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