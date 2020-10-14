Подчиненные главы налоговой милиции Украины сняли пафосный клип к его дню рождения. Видео

Алексей Титофф Общество 11:26, 14.10.2020 Обновлено: 11:50, 14.10.2020

Сотрудники налоговой милиции ко дню рождения главы Государственной фискальной службы Сергея Солодченко сняли поздравительное видео.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав один из таких пафосных роликов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Власть "квартала" стала властью "совка" – посмотрите вот это, коллективы налоговой милиции разных областей записали верноподданные групповые поздравления своему любимому руководителю! Сегодня, 13 октября, день рождения начальника налоговой милиции генерал-майора Сергея Солодченко, и послушайте эти лиричные кадры поздравлений от налоговой милиции Днепропетровской области, такие же ролики записали и ряд налоговых милиций других областей Украины", – написал он.

Журналист напомнил, что президент Владимир Зеленский обещал уже полтора года назад ликвидировать налоговую милицию, но не сделал этого.

"Солодченко просто находка – во-первых, это "профессионал" времен Януковича. Возглавлял следственное управление налоговой милиции в министерстве доходов и сборов Александра Клименко. То есть знает всех олигархов, имеет богатый опыт как отжимать бизнес, оппозицию, да и вообще неугодных", – рассказал Бутусов.

Он отметил, что Солодченко был люстрирован, но Зеленский его снова назначил.

"У Солодченко превосходный артистизм, тяга к прекрасному, а ведь это так важно для "кварталовцев". Вот посмотрит сейчас такой ролик Великобритания – и сразу побежит осваивать экспортный кредит в 2,5 миллиарда долларов, ведь такие симпатичные люди будут помогать работе британского бизнеса в Украине! Сразу видно – у людей счастливые, искренние, честные улыбки, прям как у самого президента!" – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров решением от 12 февраля 2020 года назначил Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы.

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