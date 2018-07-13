МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Подарок ко Дню России": в Харьковском университете разгорелся скандал из-за вышиванок

2.3тЧитать новость на украинском

В Харьковском национальном университете им. Каразина преподаватель снизила баллы студентам, которые пришли к ней на экзамен в вышиванках.

Об этом написала в Facebook-паблике "Україномовна Україна!" мать одной из студенток Светлана Яковенко.

По ее словам, это произошло еще месяц назад 12 июня, как раз когда в РФ отмечается День России.

Новости
"Не умеете - не беритесь": в Украине разгорелся скандал из-за ВНО по английскому языку

"Месяц молчали. Нервы сдали. Напишу. В Харькове в университете им. В. Каразина студентами, которые пришли на экзамен в вышиванках снизили баллы. Для преподавателя это был святой день - День России. Ее возмущению не было предела. Теперь девушки не будут получать стипендию", - сообщила мать студентки.

Также в комментариях к посту она сообщила, что преподавательницей, снизившей оценки была доктор искусствоведения, профессор Лариса Савицкая.

Новости
На русском: в школе Киева разгорелся скандал из-за украинского языка

По словам женщины, преподаватель якобы призналась, что занизила оценки сознательно другим студентам, которые зашли сдавать экзамен после ее дочери и ее одногрупниц, которые также были в вышиванках.

Новости
На русском: в школе Киева разгорелся скандал из-за украинского языка

Яковенко теперь переживает, что у нее начнутся проблемы, а ее дочь так и не закончит университет.

В университете на это отреагировали созданием спецкомиссии, которая будет разбираться в данной ситуации, говорится на странице заведения в Facebook.

Новости
Скандал с русским языком в школе Киева: появилось важное пояснение

"Мать студентки видит в ситуации политический подтекст. Официальных обращений в университет не поступало. Апелляции не подавалась", - подчеркнули в университете.

Напомним, ранее в Харькове учитель украинского языка попала в скандал с детьми.

Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
23
2
Смешно
1
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Да за вшиванку уже нужно не ниже трояка ставить! Ишь сепаратюга эта препод!
Ответить
0
0

Наши блоги