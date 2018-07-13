"Подарок ко Дню России": в Харьковском университете разгорелся скандал из-за вышиванок

В Харьковском национальном университете им. Каразина преподаватель снизила баллы студентам, которые пришли к ней на экзамен в вышиванках.

Об этом написала в Facebook-паблике "Україномовна Україна!" мать одной из студенток Светлана Яковенко.

По ее словам, это произошло еще месяц назад 12 июня, как раз когда в РФ отмечается День России.

"Месяц молчали. Нервы сдали. Напишу. В Харькове в университете им. В. Каразина студентами, которые пришли на экзамен в вышиванках снизили баллы. Для преподавателя это был святой день - День России. Ее возмущению не было предела. Теперь девушки не будут получать стипендию", - сообщила мать студентки.

Также в комментариях к посту она сообщила, что преподавательницей, снизившей оценки была доктор искусствоведения, профессор Лариса Савицкая.

По словам женщины, преподаватель якобы призналась, что занизила оценки сознательно другим студентам, которые зашли сдавать экзамен после ее дочери и ее одногрупниц, которые также были в вышиванках.

Яковенко теперь переживает, что у нее начнутся проблемы, а ее дочь так и не закончит университет.

В университете на это отреагировали созданием спецкомиссии, которая будет разбираться в данной ситуации, говорится на странице заведения в Facebook.

"Мать студентки видит в ситуации политический подтекст. Официальных обращений в университет не поступало. Апелляции не подавалась", - подчеркнули в университете.

Напомним, ранее в Харькове учитель украинского языка попала в скандал с детьми.