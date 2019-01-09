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''Подарок для России'': Невзоров рассказал, когда Украине лучше вступить в НАТО

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Если Украина вступит в НАТО 9 мая, она сделает подарок России и лишний раз докажет свою независимость от Кремля.

Такое мнение выразил российский публицист Александр Невзоров на своем YouTube-канале. По словам писателя, он не знает, планирует ли Украина такой шаг, однако, ему кажется, что можно сделать это красиво.

"Поскольку свой Томос она ухитрилась получить как раз к православному Рождеству, думаю в НАТО ей нужно вступить, как минимум, 9 мая", – сказал он.

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Александр Невзоров

Александр Невзоров

panarmenian.net

Как отметил Невзоров, для России такое событие станет лишним напоминанием о том, что Украина – свободная страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне "взорвались" массовыми недовольствами из-за предоставления Томоса ПЦУ.

Персона
Александр Невзоров
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Да, и Невзорова с Собчак побольше слушайте. И Максакову!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Шикарно, 8-ое марта объявите днем десантника, москалям назло, 1-ое мая, днем олигарха, 2-ое августа, день сексуального меньшинства, ну чтоб всё наоборот, Новый Год у вас, я уже смотрю, день бандеры-сопли, 1-ое июня сделайте днем защиты педофилов, вы же дегенераты!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Нас рать хотели в Украине на 9 мая! 8 мая подписана капитуляция нацистов, а 9мая хотела Сралина. Идеальная дата вступление Украины в НАТО 1 января ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА БАНДЕРИ!!!
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