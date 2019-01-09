''Подарок для России'': Невзоров рассказал, когда Украине лучше вступить в НАТО

Если Украина вступит в НАТО 9 мая, она сделает подарок России и лишний раз докажет свою независимость от Кремля.

Такое мнение выразил российский публицист Александр Невзоров на своем YouTube-канале. По словам писателя, он не знает, планирует ли Украина такой шаг, однако, ему кажется, что можно сделать это красиво.

"Поскольку свой Томос она ухитрилась получить как раз к православному Рождеству, думаю в НАТО ей нужно вступить, как минимум, 9 мая", – сказал он.

Александр Невзоров panarmenian.net

Как отметил Невзоров, для России такое событие станет лишним напоминанием о том, что Украина – свободная страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне "взорвались" массовыми недовольствами из-за предоставления Томоса ПЦУ.