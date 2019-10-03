День учителя в Украине: родителям составляют списки, а среди подарков – консервированные носки

В этом году в украинских школах учителям собираются дарить сертификаты на ювелирные украшения или покупку продуктов в супермаркетах, дорогой ликер или виски. А в интернете предлагают купить "Консервированные носки для учителя" или пивной набор с закуской. Сами учителя не отказываются от презентов, а в некоторых учебных заведениях администрация школы даже выписывает "наряд" – сколько и чего собрать. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Родительские бои

День учителя будем отмечать в первое воскресенье октября, а родители в школах уже даже успели перессориться из-за подарков. Часть родителей выступает категорически против любых поборов, другие – за подарки. В родительских чатах разгораются нешуточные бои.

В чатах родители воюют из-за подарков Facebook Батьки SOS

В чатах родители воюют из-за подарков Facebook Батьки SOS

"На подарки классному, завучу и директору потребовали сдать по 250 грн. Дарить будут конверты с деньгами, как обычно. Я возмутилась, потому что считаю, что это коррупция. Так меня заклевали мамаши, дошло до оскорблений. Поэтому из принципа сдавать ни копейки больше не буду", – возмущается мама Оксана Савченко из Львова.

А в столичной школе возле НСК "Олимпийский" в центре родителям администрация просто отдает распоряжение – по сколько сдать. "На дежурную нужно собрать в классе 1500 грн, на директора и завуча по 2500 грн. Это примерно по 250 грн с носа. Так у нас предложили техничке подарить дорогой "Бейлис", мол, она любит", – возмутилась мама ученицы Виктория.

Родители делятся друг с другом как они будут поздравлять учителей sovet.kidstaff.com.ua/

sovet.kidstaff.com.ua/

В Киеве в одном из лицеев родителям классный руководитель передала список, кого они должны поздравить. "На учителя информатики мы должны собрать 1000 грн плюс цветы. Учительнице украинского языка тоже 1000 грн и шампанское. А на директора – 1500 грн. Это не считая классного руководителя. Многие согласны, потому что боятся, класс-то выпускной", – жалуется Инна Колесник.

Пока учителя не перестанут брать ничего не изменится

Соучредитель известной группы "Батьки SOS" Елена Бондаренко считает, что привычка дарить подарки учителям в школе исчезнет только тогда, когда сами учителя перестанут их брать.

"У нас в группе появилась реклама от одного государственного банка. Там предлагалась услуга как можно быстро собирать деньги родителям для ремонта школы, для помощи завучу, буквально 24/7. Сами родители объяснили банку, что таким образом он призывает к коррупции в школе. Они понял свою ошибку, и извинились. Также была попытка от сети супермаркета предложить родителям для подарков сертификат. Тоже родители возмутились. Но я все ждала – когда же выступят сами учителя. Ведь у нас очень много разных ассоциаций, которые могли бы тоже заявить свою позицию. Нет, ни одного мнения не было", – говорит Бондаренко.

Родителям предлагают подарки на любой вкус Facebook Батьки SOS

По мнению эксперта только когда сами учителя поймут, что подарки унижают их достоинство, откажутся принимать их, тогда исчезнет эта привычка.

"Родителей еще можно понять. Большую часть времени ребенок проводит в школе, они переживают, чтобы его там не травили, не унижали, и своим подарком пытаются как-то эту проблему решить. Но они не понимают, что они не угонятся. Всегда найдется тот, кто принесет букет больше, подарок дороже, а учителя будут хвастаться, кто-то будет обижаться, что у него подарок не такой дорогой как у учительницы параллельного класса", – говорит Бондаренко.

К сожалению, у нас только редкие директора запрещают родителям и учителям устраивать из Дня учителя парад подарков. Большинство закрывают на это глаза, а некоторые поощряют это и требуют себе каких-то денежных подношений.

Подарочные сертификаты у учителей в тренде sovet.kidstaff.com.ua/

Сертификаты, носки и дорогие букеты

Ну а пока во многих школах страны представители родительских комитетов бурно обсуждают, что же такого оригинального подарить педагогам.

Например, физрукам и мужчинам-учителям покупают "букеты" из пивной закуски – колбаски, сосиски, орешки. Некоторые не стесняются дарить даже алкоголь – хороший виски.

Такой подарок учителю предлагают за 1400 грн

Практичные родители останавливают свой выбор на подарочных сертификатах в магазины – парфюмерия или даже в ювелирные магазины. Обычно выбирают сертификат на сумму от 300 до 2000 грн.

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Букет из пряников

Маркетинг также не отстает от спроса. В интернет-магазинах отбоя нет от предложений. Например, за 390 грн можно купить "Консервированные мужские носки" в жестяной банке. Либо набор из пряников в виде букета за 250 грн.

Консервированные носки для учителя

Учителя предлагаю дарить набор кошельков за 700 грн, или кофейный набор за такую же цену. Есть и пивные наборы – пара бутылок пива и закуска за 1400 грн. Для женщин-учителей – набор из мартини и сыра или шоколада, за 1200 грн.

Для женщин педагогов предлагают набор из мартини и сыра

Но в сельской местности родители более практично подходят к выбору презентов. "У нас учительница начальных классов не так давно приехала в село, она молодая с ребенком. И она попросила родителей подарить ей мешок картошки и немного дров. Реально, для нее это очень важно. Ну, мы сделали", – говорит мама 1-клашки из Харьковской области.

А это для учителя информатики

Глобус для подарков

Как всегда, учителя в более престижных школах просят родителей скинуться на iPhone, планшет. Часто просят купить в класс хорошее учительское кресло с ортопедической спинкой.

Что касается цветов, то они уже подорожали, а в пятницу и вовсе взлетят в цене на 20-30% как говорят сами продавцы. Сейчас букет тюльпанов (11-15 штук) стоит от 250 грн. Розы продают по 20 грн, букет хризантем стоит – 250 – 300 грн, а за одну хризантему просят 20-25 грн.

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