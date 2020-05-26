Подарки ко Дню защиты детей: где купить максимально выгодно

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, впервые отмечался в 1950 году. Данный праздник призванный привлечь внимание общественности к проблемам детей. Специально к этому дню, мы подготовили для вас список магазинов, где действуют классные скидки на детские товары:

1. Rozetka. Скидки на игрушки, конструктор и пазлы, детский транспорт, настольные игры - действуют до 1.06

2. Сhicco. Дисконт до 70% на товары из коллекции лето-весна, к тому же в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 100 гривен - при оформлении заказа от 1000 гривен

3. Будинок Іграшок. Выгода до 50% на мягкие игрушки

4. Book24. На разделе можно найти промокод на 5% скидки на весь ассортимент товаров, в том числе, на детскую литературу

5. Bonprix. Выгода до 300 гривен на товары для малышей

6. Pampik. Дарим промокод на 100 гривен скидки при оформлении заказа от 1000 гривен

7. Bambook. 10% экономия на заказ литературы для детей

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