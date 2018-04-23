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"Подарить дочке Лавровой": "Гоблин"-Аксенов засветился с позорной майкой в Ялте

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Глава оккупационной "власти" аннексированного Крыма Сергей "Гоблин" Аксенов на "Ялтинский международный экономический форуме" сфотографировался с футболкой, на которой написано "Слава Богу не в Америке живем".

Соответствующий снимок опубликовала в Twitter RoksolanaToday&Крым‏.

"Лучшее фото с"международного"экономического форума в Ялте", - подписала она.

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В комментариях пользователь предложил подарить такие же футболки дочерям трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутату "Единой России" Ирине Родниной и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые, как известно, проживают в ненавистных россиянами Штатах.

Как сообщал "Обозреватель", Аксенов заврался в прямом эфире.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
УкраинаЯлта
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